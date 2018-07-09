85-летие отмечает народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

Ее непокорные женские образы, воплощенные в кино, по праву причисляют к золотому фонду советского кинематографа. 85-летие сегодня отмечает народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. С юбилеем актрису поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Зинаида Кириенко появилась в кадре в середине 50-ых. Ее знаменитая роль Натальи Мелеховой из "Тихого Дона" сделала актрису настоящей звездой. Всего же Зинаида Кириенко воплотила около 60 экранных образов. Ее творческая жизнь не обошлась без театра. Актриса служила Московскому драмтеатру на Малой Бронной и 30 лет Театру-студии киноактера.