84 тысячи абитуриентов приняли участие в сдаче ЦТ

84 тысячи абитуриентов приняли участие в сдаче централизованного тестирования этим летом. Таким образом основной этап завершен. А для тех, кто по уважительной причине не смог прийти в назначенные дни, есть три резервные даты - 6, 8 и 10 июля.

Ирина Старовойтова, зампредседателя Государственной комиссии по контролю за ходом вступительной кампании: "725 заявок поступило об участии в резервном этапе. Отмечу, что 85 % абитуриентов примут участие в резервном этапе по одному предмету, 12 - по двум и 3 % - по трем предметам. Резервный этап организован на базе БГУ. Здесь созданы все условия, подготовлены аудитории и работает организационная комиссия".

Отметила специальная комиссия и снижение нарушений среди абитуриентов. В этом году только 16 человек были отстранены от сдачи тестирования. Это в два раза меньше, нежели в прошлом.