80 ученых в честь праздника побывали во Дворце Независимости с экскурсией

28 Января 2018 21:14

И как раз сегодня белорусская наука отмечает день рождения. В нашей стране 25 тысяч ученых, занятых в порой немыслимых проектах. Отечественные разработки уверенно выходят на международный рынок, взять те же спутники.

Для зарубежных партнеров "Беларусь" и "цифровое государство" - слова-синонимы. Кстати, именно в прошлый Год науки Президент подписал декрет "ПВТ 2.0", принята и программа развития интеллектуальной экономики до 2040 года. Что еще раз подчеркивает, ученые - это финансисты завтрашнего дня. И государство им оказывает мощную поддержку. Обещали не подвести.

А на неделе в честь праздника 80 ученых побывали во Дворце Независимости с экскурсией. Белорусские светлые умы могли оценить воочию работу художников и архитекторов. Напомним, все знаменитые залы во Дворце, в том числе те, где принимались исторические решения, выполнены отечественными мастерами.