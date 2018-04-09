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80-летний юбилей сегодня отмечает главная молодежная газета Беларуси "Знамя юности"
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10 Апреля 2018 09:00

80-летний юбилей сегодня отмечает главная молодежная газета Беларуси "Знамя юности"

Основанная в далеком 38-ом, "Знаменка" всегда шла в ногу со временем. Актуальные новости, злободневные проблемы - все это подается профессионально и объективно. Авторитетное издание стало школой мастерства для многих белорусских журналистов. С юбилеем коллектив редакции газеты "Знамя юности" поздравил Президент Александр Лукашенко.  

  

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