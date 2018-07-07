75 лет назад фашисты уничтожили деревню Шауличи в Волковысском районе

Сегодня мы вспоминаем печальную страницу в истории нашей страны. Ровно 75 лет назад фашисты полностью уничтожили деревню Шауличи в Волковысском районе. 366 жителей (из них 150 детей) были расстреляны лишь потому, что рядом с селом убили немецкого врача. На месте трагедии сейчас возведен мемориальный комплекс. О героической деревне, которая повторила судьбу Хатыни, Юрий Карнелович.

88-летняя Татьяна Большакова место, где стоял дом ее дяди, отыскала не сразу. Говорит: годы уже не те, да и в последнее время наведываться в свою родную деревню, сожженную фашистами в 1943 году, получается не часто. Но сегодня просто не могла не приехать. Именно 7 июля 75 лет назад здесь произошла трагедия. Погибли почти все местные жители, и только по счастливой случайности Татьяна Ивановна одна из немногих осталась в живых. О происходивших здесь зверствах узнала от тети, которой тоже удалось спастись.

Все, что происходило в Шауличах летом 1943 года, знает местный историк Николай Талюк. Изучению рассказов очевидцев он посвятил не один год.

Фашисты уничтожили целую деревню лишь потому, что рядом с ней нашли убитого немецкого врача. 7 июля сюда пришли каратели. Людей согнали в сарай, имущество разграбили и подожгли все дома. Жителей же расстреляли.

Долгое время на месте уничтоженных Шауличей оставались только фундаменты сгоревших домов. Мемориальный комплекс построили, что называется, всем миром. Инициатором выступили профсоюзы Гродненской области. Были установлены имена всех погибших жителей.

Ежегодно именно 7 июля в мемориальный комплекс “Шауличи” приезжают сотни людей, чтобы почтить память и отдать дань уважения погибшим, но не побежденным местным жителям.

И сегодня на траурном митинге вспомнили каждую из более чем 70 погибших семей. Жуткая трагедия, которая произошла здесь в 1943 году, останется в памяти каждого из присутствующих. Сегодня же было принято решение установить мемориальные знаки во всех деревнях региона, которые повторили судьбу Шауличей.