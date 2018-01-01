62 День рождения белорусского телевидения

1 Января 2018 21:35

Сегодня - День рождения белорусского телевидения. Летопись отечественного вещания начали писать 62 года назад. Радиоуправление БССР запустило в Минске блок республиканских телепередач - это всего 2-3 часа эфира. За эти годы телецентр вырос в крупнейший медиахолдинг страны. Сегодня в структуру Белтелерадиокомпании входят 7 телевизионных каналов, а также 5 каналов радио. О прошлом и настоящем белорусского телевидения - репортаж Инны Пилевич.

Черно-белая камера воспроизводила красный цвет как черный. Гот, одним словом, в эфире.

Красная помада была табу для первых ведущих белорусского телевидения. Ради эффектного кадра дивы эфира читали новости с зеленкой на губах. Именно этот цвет давал нужный оттенок при съемке на черно-белую камеру. Эти и другие секреты первых программ отечественного вещания практически ежедневно рассказывают гиды музея Белорусского телевидения, который размещается непосредственно в стенах Белтелерадиокомпании. В экспозиции на Макаенка, 9 и раритетный телевизор КВН, и первые громоздкие камеры.

Татьяна Яцевич, ведущий специалист отдела администрирования и сопровождения проектов Белтелерадиокомпании: "В студии находилась камера неподъемная. Работники телевидения. Ехали на завод, брали все необходимое – станки, рабочего. Приезжали в студию. Создавали декорации. Запускали станки и в студии работник трудился, что все происходит в общем-то на его обычном рабочем месте. Казалось бы, обман. Но вариантов не было.

Эра телевидения пришла в Беларусь практически с боем курантов. В праздничное 1 января 1956 года публику с экрана поприветствовала Тамара Бастун. Первый эфир длился 1 час 55 минут, а следили за ним всего четыре с половиной тысячи белорусов.

В той самой дебютной телестудии стены для изоляции были завешены коврами, а сотрудники ходили в тапочках на войлочной подошве. И сейчас этот факт больше похож на миф. Минская телестудия выросла в крупнейший медиахолдинг СНГ, в составе которого только телевизионных каналов - 7. И сейчас Белтелерадиокомпания на пороге новой эры вещания. В этом году холдинг переходит в HD. Информационные, аналитические, развлекательные проекты станут доступны зрителю в формате высокой четкости.

Геннадий Давыдько, председатель Белтелерадиокомпании: "Мы полностью переоснастим наши технические возможности. Мы приобретаем необходимую технику в необходимом количестве и необходимого качества. Самую современную. Поэтому держите спутники и принимайте все наши сигналы высочайшего качества и в техническом смысле, и в творческом смысле".

Европейский вещательный союз доверил Белтелерадиокомпании проведение детского "Евровидения". Сегодня главный медиахолдинг страны ведет активную подготовку 16-го международного песенного конкурса. В планах - максимально задействовать отечественных специалистов - волонтеров, администраторов, графиков, операторов, звукорежиссеров. Объявлен конкурс на разработку символики предстоящего шоу.

Иван Эйсмонт, зампредседателя Белтелерадиокомпании: "Поступило более 300 предложений. Самых разных. Начиная от детских рисунков на листочках из тетради, заканчивая очень серьезными работами целых агентств. И уже определены лидеры этого конкурса".

Супервайзер "Евровидения" Юн Ула Санн приедет в Минск 18 января. Глава конкурса встретится с руководством медиахолдинга, утвердит план подготовки и место проведения шоу.

15 февраля в Минске состоится встреча наблюдательного совета детского "Евровидения-2018". В составе группы - представители Нидерландов, Италии, России, Великобритании. В планах команды - выбрать гостиницу для размещения делегаций на конкурсе, определить время трансляции шоу, а также утвердить формулу, по которой будет проходить голосование.