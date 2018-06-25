5-серийный проект "Сферы национальных интересов" стартует cегодня на "Беларусь 1"

25 Июня 2018

Большая премьера на "Беларусь 1"! Сегодня стартует 5-серийный проект Агентства теленовостей "Сферы национальных интересов". Это своеобразная летопись жизни нашей страны последних лет, за которые произошли колоссальные изменения - от сферы социального обеспечения до спорта.

Открывает проект тема, которая касается каждого из нас - безопасность. Наши военные конструкторы создали не имеющие аналогов образцы вооружения и техники для защиты. А опыт борьбы с преступностью перенимают иностранные партнеры. Смотрите "Сферы национальных интересов". С понедельника по субботу, после "Панорамы". 

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25.06.2018 21:50
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