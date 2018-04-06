5 лет лишения свободы

3 Апреля 2018 21:10

Такой максимально возможный срок запросил гособвинитель для водителя грузовика, который наехал на людей у торгового центра "Замок".

Разбирательство по уголовному делу началось сегодня в суде Центрального района Минска. Известно, что обвиняемый имеет права категории В, С, Е. Общий водительский стаж на момент ДТП - 38 лет. Потерпевшие заявили иск о возмещении морального вреда к владельцу. В качестве гражданского ответчика привлечен сын водителя, который работает индивидуальным предпринимателем. Обвиняемый ранее не был судим.

Алексей Жуган, начальник отдела главного управления Госкомитета судебных экспертиз Беларуси: "В ходе проведения экспертизы были установлены технические неисправности тормозной системы автомобиля, которые можно было исправить до выезда и непосредственно в ходе движения транспортного средства. Все установленные неисправности позволяли констатировать факт, что тормозная система была неисправна задолго до рассматриваемых событий. Каждое применение водителем торможения снижало его эффективность, и с каждым нажатием тормозной путь автомобиля увеличивался".

Напомним, авария произошла в Минске в декабре прошлого года на пешеходном переходе возле торгового центра "Замок". В группу людей, которые пересекали дорогу на зеленый сигнал светофора, врезался грузовик. Погибла 11-летняя девочка, травмы получили ее бабушка, брат, а также еще двое прохожих.