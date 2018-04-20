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430 тысяч жителей Гомельской области присоединились к акции
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21 Апреля 2018 12:09

430 тысяч жителей Гомельской области присоединились к акции

Восстановление леса, благоустройство памятных мест, а также работа на социально значимых стройплощадках. В Гомельском регионе главной из них является реконструкция областной детской больницы. Сюда направился молодежный десант. Ребята помогали в уборке строительного мусора. Последние годы эта площадка официально является молодежной стройкой.

Красную ленту здесь перережут уже в июле этого года. Старая больница превратится в современный многопрофильный высокотехнологичный лечебный центр. Одновременно здесь смогут принимать более полутысячи маленьких пациентов. Это позволит закрыть потребности региона в медицинской помощи детскому населению.

  

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