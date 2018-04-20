Общество
21 Апреля 2018 12:09
430 тысяч жителей Гомельской области присоединились к акции
Восстановление леса, благоустройство памятных мест, а также работа на социально значимых стройплощадках. В Гомельском регионе главной из них является реконструкция областной детской больницы. Сюда направился молодежный десант. Ребята помогали в уборке строительного мусора. Последние годы эта площадка официально является молодежной стройкой.
Красную ленту здесь перережут уже в июле этого года. Старая больница превратится в современный многопрофильный высокотехнологичный лечебный центр. Одновременно здесь смогут принимать более полутысячи маленьких пациентов. Это позволит закрыть потребности региона в медицинской помощи детскому населению.
Другие новости
21.04.2018 12:07 / Общество Главный медиахолдинг страны провел телесубботник на Макаенка, 9
21.04.2018 12:04 / Общество На посадке леса в Столбцовском районе работает Андрей Кобяков
21.04.2018 09:16 / Общество В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
21.04.2018 09:13 / Общество Игры интеллектуального шоу Белтелерадиокомпании "Я знаю!" продолжают будоражить зрителей "Беларусь 1"
21.04.2018 09:05 / Общество Иван Эйсмонт принял участие в посадке деревьев в Гродно на территории областной телерадиокомпании
21.04.2018 09:02 / Общество О главном за неделю - в "Главном эфире"
20.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е
20.04.2018 21:23 / Общество Международный межконфессиональный форум "Время добра" собрал ребят из всех регионов
20.04.2018 21:13 / Общество Республиканский субботник пройдет в стране
20.04.2018 21:10 / Общество Поправки в закон о СМИ обсуждают в "Клубе редакторов"
20.04.2018 19:10 / Общество И.Додон: Белорусский опыт развития самых разных сфер экономики будет как нельзя кстати для Молдовы
20.04.2018 17:02 / Общество Эксклюзивное интервью Игоря Додона смотрите в "Панораме"
20.04.2018 15:38 / Общество Под Борисовом прошел финал областных соревнований "Студенты, безопасность, будущее"
20.04.2018 15:36 / Общество Прогноз погоды на 21 апреля
20.04.2018 15:30 / Общество Необычная автобусная экскурсия прошла в столице
20.04.2018 15:28 / Общество На завтра из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности
20.04.2018 15:24 / Общество В Минске сейчас проходит Неделя добрых дел
20.04.2018 15:15 / Общество Масштабная уборка