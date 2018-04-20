430 тысяч жителей Гомельской области присоединились к акции

21 Апреля 2018 12:09

Восстановление леса, благоустройство памятных мест, а также работа на социально значимых стройплощадках. В Гомельском регионе главной из них является реконструкция областной детской больницы. Сюда направился молодежный десант. Ребята помогали в уборке строительного мусора. Последние годы эта площадка официально является молодежной стройкой.

Красную ленту здесь перережут уже в июле этого года. Старая больница превратится в современный многопрофильный высокотехнологичный лечебный центр. Одновременно здесь смогут принимать более полутысячи маленьких пациентов. Это позволит закрыть потребности региона в медицинской помощи детскому населению.