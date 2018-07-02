3 июля с восьми утра на "Беларусь 1" будет работать информационный канал

Ярким обещает быть и парад. Безусловным его украшением станет женская коробка. Почти 200 девушек сил спецопераций, Военной академии, 72-го учебного центра, связи, ВВС и войск ПВО - все они прошли серьезный кастинг.

Каждая уже мисс улыбка и грация у себя в подразделении, но куда важнее то, что за их хрупкими плечами уже есть не девичьи служебные заслуги. Во вторник они сменят боевую форму на парадную юбку, а берцы... на каблуки. И такое на военном параде будет впервые.

И еще один дебют: расширяем международное присутствие! Наравне с российскими солдатами свою коробку представит отряд почетного караула Народно-освободительной армии КНР. Это и сухопутные войска, и воздушные, и военно-морские силы Китая. В Беларусь парадный расчет прибыл неделю назад. Солдаты успели провести несколько тренировок, в том числе оттачивали мастерство на генеральной репетиции в четверг вечером.

Всего же в военном параде примут участие около 4 тысяч военнослужащих. Будет и механизированная колонна. Помимо легендарного танка Т-35 увидим зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня.

Впервые на празднике представят роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол". На 60 % он состоит из белорусских комплектующих. Ну а общая протяженность парадного расчета техники составит около 3 километров.

Конечно, все мы ждем зрелищного полета воздушного эшелона. 7 минут железные птицы будут кружить над парадом. Боевые вертолеты Ми-8, истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 - всего 7 типов воздушных судов. Крылом к крылу с белорусскими летчиками коллеги из России.

С земли и воздуха за всем происходящим можно будет наблюдать и у телеэкранов. Качественную и оперативную картинку военного парада обеспечит Белтелерадиокомпания.

Кроме того, уже с восьми утра на нашей кнопке заработает информационный канал. В режиме реального времени журналисты АТН будут рассказывать о самом интересном. Задействуем самую большую студию - "600 метров". А в эпицентре торжества развернется еще одна выездная студия Агентства теленовостей. В гости к ведущим заглянут известные белорусские политики, спортсмены и артисты.