36 Дедов Морозов устроили красочное шоу на МТЗ

28 Декабря 2017 11:42

На МТЗ под занавес года подводят не только промышленные итоги, но и дарят новогоднее настроение! 36 Дедов Морозов устроили красочное шоу: под фонтан фейерверка вручили подарки воспитанникам Шумилинской гимназии-интерната. Почетными грамотами отметили и лучших работников.

Подробности в 15:15 в "Новостях региона".