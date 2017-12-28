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28 Декабря 2017 11:42

36 Дедов Морозов устроили красочное шоу на МТЗ

На МТЗ под занавес года подводят не только промышленные итоги, но и дарят новогоднее настроение! 36 Дедов Морозов устроили красочное шоу: под фонтан фейерверка вручили подарки воспитанникам Шумилинской гимназии-интерната. Почетными грамотами отметили и лучших работников.

Новогоднее настроение на Минском тракторном

36 Дедов Морозов устроили красочное шоу

Подробности в 15:15 в "Новостях региона".

  

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