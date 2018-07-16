33 тысячи болельщиков пересекли границу Беларуси во время мундиаля

Как отмечает Госпогранкомитет нашей страны, ожидаемо наиболее активными любителями футбола стали россияне. Вторые по численности - поляки. Транзитом через Беларусь воспользовались чуть более пяти тысяч жителей этой страны. А еще болельщики Аргентины, США, Мексики и Бразилии. Только в Национальном аэропорту было оформлено более 11 тысяч человек. Это направление стало самым востребованным, после железнодорожного, которое использовали 17 тысяч фанатов. К слову, в рамках чемпионата был организован специальный поезд между Москвой и Калининградом. Через Беларусь в этом составе в обоих направлениях проехали 13 с половиной тысяч человек. На машине границу пересекли всего около пяти тысяч. Были и те, кто шел пешком - таких насчитали 58 человек с паспортами болельщиков. Серьезных проблем в дни мундиаля на границе зафиксировано не было. Отметим, соглашение о безвизовом режиме действует до 25 июля.