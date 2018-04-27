26 Апреля 2018 21:11

В ходе совещания Президент проанонсировал свое традиционное посещение районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Каждый год вне зависимости от планов и обстоятельств - жизнь. Сегодня ровно 32 года с момента трагедии, вошедшей в число самых масштабных техногенных катастроф человечества. Взрыв на ЧАЭС стер с лица земли сотни белорусских деревень. Десятки тысяч семей, стариков и детей были вынуждены переехать в другие районы. Более трех десятков лет отделяют нас от событий 26 апреля 1986-го. Но уроки той страшной трагедии не забыты. Память о трагедии и планы на жизнь - в репортаже Андрея Ястребова.

Славгородчанка Наталья Цыганкова сейчас в декретном отпуске. Говорит, мысли уехать с малой родины и искать счастье где-то на чужбине не было никогда.

Славгородский район - один из 53-х регионов Беларуси, которые пострадали от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Многие жители были вынуждены уехать из своих домов. Но жизнь в районе не угасла. Люди возвращались, строили дома и семьи. Сегодня Славгород - комфортный и удобный для жизни райцентр.

На смену таким понятиям, как "реабилитация" или "возрождение" в подобных Славгородскому районах сегодня все чаще говорят о развитии. Строительство жилья в малых городах - на льготных условиях, а открыть свое дело теперь можно буквально за несколько часов, и при этом получить безвозмездную субсидию. Развитие экономики района связывают со строящимся мостом через реку Сож. Дорожная артерия откроет перспективы для не задействованной ранее территории района. Более миллиона евро выделяет Евросоюз на развитие сельского предпринимательства на левобережье реки.

Планы и на вот этот свиноводческий комплекс, рассчитанный на 24 тысячи голов. В перспективе он должен успешно влиться в сырьевую базу переработчиков области. Его фермы заработают уже в этом году. Проект даст дополнительно с полсотни новых рабочих мест.

В планах - в районе наладить и выпуск мармелада от брендового предприятия.

В школах райцентра с каждым годом все больше первоклашек. Люди не просто остаются на малой родине. Все больше здесь регистрируют многодетные семьи.

То, что такие (теперь уже перспективные) районы и впредь не останутся без внимания государства, отметил Михаил Мясникович. Председатель Совета Республики вместе со всеми жителями района почтил память жертв трагедии на митинге, посвященном захороненным деревням.

В Черикове в день годовщины чернобыльской трагедии представители Союза женщин посетили детский дом семейного типа и отделение дневного пребывания пожилых. Привезли с собой и ведущих специалистов РНПЦ для медицинского обследования.

В Краснополье в митинге принял участие заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Обсудили и перспективы трудоустройства в районе.

Жертв чернобыльской катастрофы сегодня вспоминали по всей стране. Памятный знак в честь энергетиков, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, открыли в городе Хойники. Ликвидаторы из всей Беларуси, России и Казахстана почтили минутой молчания всех, кто отдал жизнь в том радиационном пекле.

Автор монумента - белорусский скульптор Валерий Кондратенко. Идею создать памятный знак предложили ветераны-энергетики.

Живые цветы к монументам в память о жертвах чернобыльской катастрофы легли в столице. В том числе - от имени спасателей Беларуси - в память о Василии Игнатенко. Этот человек стал символом героизма. Будучи командиром пожарной части №6 в Припяти, он одним из первых поднялся на крышу полыхающего реактора. Вынес из огня троих пожарных. Спустя 17 дней героя не стало.

Память о чернобыльской трагедии по-прежнему жива в сердцах каждого белоруса. И сегодня все цветы и горящие свечи в храмах – в честь героев-ликвидаторов. В честь захороненных деревень.