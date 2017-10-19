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24 новых автомобиля появятся в службе скорой помощи Минской области
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19 Октября 2017 18:02

24 новых автомобиля появятся в службе скорой помощи Минской области

24 новых автомобиля появятся к концу года в службе скорой помощи Минской области. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции, посвященной развитию медицины в малых городах и селах. Наличие таких машин позволит оперативно оказывать первую помощь больным людям, особенно тем, которые проживают в отдаленных деревнях. Кроме того, медики области планируют развивать систему мобильных пунктов. Такой проект уже действует в Крупском районе. Следующий комплекс появится в Узденском.

Кроме того, для районных больниц закупают и новую медтехнику, в том числе УЗИ-аппараты, эндоскопы и другое оборудование.

  

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