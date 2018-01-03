2 Января 2018 21:03

Завтра у белорусов первый рабочий день после длительных выходных. 2018-й обещает стать богатым на события во всех сферах. Беларусь готовится к выборам в местные Советы, к проведению Международного космического конгресса, ко встрече в Минске с участниками и фанатами детского "Евровидения". А еще очень много изменений для туристов, водителей, бизнесменов ждет нас с завтрашнего дня. Светлана Лукьянюк собрала все важное (видео).