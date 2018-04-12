2018 год станет особенным для белорусской космонавтики

12 Апреля 2018 21:07

Сегодня во всем мире отмечают День космонавтики. В преддверии праздника белорусские ученые не скупятся на хорошие новости. Например, срок эксплуатации спутника, который сейчас на орбите, планируют продлить до 2021 года, а в 2019 появятся чертежи нового белорусского космического аппарата. Спутник будет оборудован и совершенно уникальной оптикой для съемки. Новые фотоаппараты позволят увеличить точность кадров - на них можно будет даже рассмотреть людей. Стоит отметить, что о передовых технологиях отечественного производства знают во всем мире. В том числе поэтому Международный космический конгресс в этом году пройдет именно в нашей стране. О высоких технологиях и космических планах — репортаж Юлии Гризунт.

Олег Артемьев, космонавт-испытатель: "Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днем космонавтики! Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе на борту МКС".

А ведь начинается будущее не на МКС, не с больших заводов или международных контрактов - с одного взгляда на небо, с дороги в школу, с мечты увидеть свою планету не на карте. Именно таким был старт карьеры и у Олега Навицкого.

У Олега Новицкого есть традиция. В День знаний он обязательно приезжает в свою школу. Здесь его всегда рады видеть и учителя, и школьники. Многие также мечтают покорить космос. Но есть и те, кто уверен, что при желании достичь можно любых высот. И не только космических.

В школе хранятся уникальные вещи космонавта — комбинезон, часы, еда, которые были с ним в космосе.

А в этом космическом павильоне можно посмотреть и потрогать точную копию так называемой капсулы, в которой космонавт вернулся на Землю.

Уже сегодня специалисты трудятся над созданием нового спутника. На бумаге он появится в 2019 году. Спешить некуда, ведь срок эксплуатации аппарата, который сейчас на орбите, планируют продлить до 2021 года. С момента его выведения на орбиту он ни разу не столкнулся с космическим мусором или метеоритами. Фотографии со спутника помогают в работе 11 министерствам и ведомствам. Также информация с аппарата идет на экспорт.

Кстати, моим коллегам удалось тоже поучаствовать в космической одиссее. Огромного труда стоило договориться с Олегом Новицким, чтобы он нашел время в плотном графике и записал видео для фильма Агентства теленовостей прямо на космической станции. И смонтировать уникальный материал оказалось совсем непросто. На помощь пришел белорусский космонавт Владимир Коваленок.

Благодаря в том числе этому фильму заявку от Беларуси на право проведения космического конгресса отметило, в прямом смысле этого слова, высокое жюри.

2018 год станет особенным для белорусской космонавтики. Ведь уже 9 сентября у нас в стране начнется Международный космический конгресс. По предварительным данным, на форум приедут более 150 космонавтов из 40 стран. И еще как минимум полторы сотни специалистов, которые познают безграничный космос с Земли.