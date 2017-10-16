2017 объявлен в СНГ Годом семьи

15 Октября 2017 21:05

Это не только основа любого общества и государства, семья - самое ценное, что есть у каждого человека. Так что в этом году в странах Содружества больше внимания уделяется пропаганде традиционных семейных ценностей. Именно таким традиционным ценностям привержена Беларусь. Наша страна не раз осуждала, скажем так, "социальные новации" в семейной сфере, к которым все чаще обращаются другие государства, причем не только Европы, но и Латинской Америки и даже Африки. Риторический вопрос, с которым белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к таким "новаторам" два года назад с трибуны ООН: "Детей-то кто рожать будет?!"

К счастью, многие белоруски не просто создают традиционные семьи, рожают детей, но и остаются при этом социально активными. Как, например, первая "Мисс Беларусь" Светлана Кузнецова. Сегодня она мать троих детей, но по-прежнему представляет нашу страну на самых разных конкурсах, только теперь уже как "миссис". Интервью с ней смотрите в нашей программе.