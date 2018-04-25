1 500 человек в этом году устроились на работу при помощи банка данных городской службы занятости

25 Апреля 2018 15:31

Сейчас на выбор представлено более 12 тысяч вакансий. Вообще количество безработных в столице в этом году снизилось. Городу не хватает строителей, шлифовщиков, продавцов. Меньше рабочих мест для минчан без профессиональной квалификации. Например, на одну вакансию вахтера, комплектовщика или сторожа претендуют шесть человек.

На завтра в столице запланирована городская ярмарка вакансий. Можно узнать о свободных рабочих местах, записаться на собеседование или сразу устроиться на работу.