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1 500 человек в этом году устроились на работу при помощи банка данных городской службы занятости
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25 Апреля 2018 15:31

1 500 человек в этом году устроились на работу при помощи банка данных городской службы занятости

Сейчас на выбор представлено более 12 тысяч вакансий. Вообще количество безработных в столице в этом году снизилось. Городу не хватает строителей, шлифовщиков, продавцов. Меньше рабочих мест для минчан без профессиональной квалификации. Например, на одну вакансию вахтера, комплектовщика или сторожа претендуют шесть человек.

На завтра в столице запланирована городская ярмарка вакансий. Можно узнать о свободных рабочих местах, записаться на собеседование или сразу устроиться на работу.

  

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