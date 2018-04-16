18 апреля телеканал "Беларусь 2" присоединится к акции "По зову сердца - всем миром"

16 Апреля 2018 21:24

По зову сердца всем миром. Накануне старта телемарафона по сбору средств на реконструкцию Бобруйской детской больницы в Минске состоялся благотворительный концерт органной музыки. Акцию поддержала католическая церковь. Так, в стенах Красного костела учащиеся детской музыкальной школы искусств вместе с идейным вдохновителем акции Русланом Алехно, уроженцем Бобруйска, выступили с классической программой. К марафону добра присоединится главный медиахолдинг страны. Телемарафон - 18 апреля в эфире телеканала "Беларусь 2" . Поддержать благотворительную акцию смогут все желающие, отправив средства на счет, который будет появляться на телеэкранах.

Акция завершится благотворительным концертом "По зову сердца - всем миром". На сцене "Бобруйск-Арены" выступят звезды белорусской и российской эстрады. Все вырученные от мероприятия средства будут направлены на реконструкцию Бобруйской детской больницы.