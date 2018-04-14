16 000 тонн березового сока в этом году планируют собрать лесхозы Беларуси

14 Апреля 2018 15:27

Традиционно сочный сезон начинается с середины марта. Но и в этом деле пришлось играть по правилам погоды: плюсовые температуры в некоторых регионах установились только в начале апреля. О том, как в Гомельской области начали собирать сок и бороться с вредителями природы, - репортаж Анны Ковалевой.

Александр снимает пробу первого в новом сезоне березового сока. В этом лесничестве он - постоянный покупатель. На этот раз делает запас в 60 литров.

Всё дело в технологии подсочки. Если ее не придерживаться, то можно довести дерево до гибели. Березе должно быть не менее 65 лет. Диаметр ствола - минимум 20 сантиметров. Глубина запила - максимум 5.

Макеевское лесничество в плантацию по сбору березового сока превратилось неделю назад. Здесь таких деревьев - почти 80. Одно в сутки приносит полсотни литров. Полезный напиток собирают в специальные пакеты. За день получается до 800 литров.

Получить информацию об участках леса, где растут пригодные деревья, можно в лесхозах и лесничествах. Чтобы купить у них сок, надо обратиться с паспортом и написать заявление. Один литр стоит 13 копеек. В этом лесничестве нынешний план - заготовить 150 тонн. 40 из них уже собрано. И сразу же 90 % раскупило население. Оставшиеся литры, как правило, отправляются на заводы. В целом в Гомельской области в прошлом году заготовили 1 325 тонн березового сока. В этом году задача - поднять планку еще на 75 тонн.

Кроме специалистов за соком отправились и частные заготовители. Во многих рощах можно найти их бесхитростные приспособления. Вот как, например, это.

Не все они установлены правильно. За это можно поплатиться штрафом до 500 рублей. Работники государственной лесной охраны ведут строгий контроль. Помогают фотоловушки. Их в гомельских лесах около 200. Места размещения периодически меняют. Благодаря им в прошлом году были задержаны несколько нарушителей. Все - в Гомельском районе. В этом году пока ни одного. И хотя это только начало сезона, специалисты надеются, что урожай нарушителей в этом году будет не такой богатый, как урожай сока.