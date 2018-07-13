14-й отдельный полк правительственной связи празднует юбилей

75 лет на службе. 14-й отдельный полк правительственной связи сегодня празднует юбилей. Это одно из самых закрытых и в тоже время важных подразделений страны, которое обеспечивает безопасной телефонной связью высшее руководство страны в военное время. Среди его функций и бесперебойная связь - во время рабочих визитов Главы государства в регионы страны. В истории подразделения немало славных страниц - бойцы полка не раз проявляли себя на фронтах Великой Отечественной, были и в Афганистане, помогали наладить связь в зоне чернобыльской аварии. Сегодня на вооружении полка самые новые образцы цифровой техники и оборудования, а все системы шифрования спроектированы нашими разработчиками. Об истории и современных реалиях полка - подробнее Александр Камович.

694 полк, а ныне 15 АППС КГБ Беларуси, берет свое начало в 1943 году. Во время Великой Отечественной войны бойцы этого подразделения не раз проявляли себя на полях сражений. В истории же суверенной Беларуси на их плечи ложится так же важная задача, а именно обеспечение бесперебойной связи для высшего руководства нашей страны.

Память о Великой Отечественной войне проходит красной нитью через историю подразделения. В день 75-летия полка на территории части открыли стелу в память о погибших советских военнопленных. Во время войны тут находился немецкий лагерь "Шталаг 342", где за годы войны было уничтожено больше 33 тысяч человек.

Славные страницы истории хранит музей части. Здесь же хранится и первое боевое знамя, которое прошло с батальоном всю войну. Сформировали подразделение связи в Свердловске. Его бойцы участвовали во многих операциях, освобождали Орел, Рогачев, Белосток и дошли до Бранденбурга. Уже в послевоенное время ни одни учения не проходили без участия полка. Был белорусский полк и в Афганистане, а так же во время ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Времена менялись, задача оставалась неизменной.

Если говорить об оснащении, то в распоряжении полка сразу несколько так называемых узлов связи. С виду это военные МАЗы, однако начинка таких машин позволяет обеспечивать безопасную связь для высшего руководства страны, в том числе Президента, в любой точке Беларуси. А связь для высших должностных лиц должна быть бесперебойной, надежной и закрытой.

Впрочем, об оснащении тут говорить не принято, как сам полк, так и работа бойцов и офицеров находится в статусе секретности. Как говорят сами связисты, их не должно быть ни видно, ни слышно. В последние 5 лет в полк поступили новые образцы техники связи, цифровое оборудование - здесь только самые последние образцы.

Как и в любой профессии, хороший результат зависит от кадров. Отбор сюда самый серьезный. Надо сказать, что и во время службы все качества молодых бойцов, как физические, так и моральные, поднимают на высокий уровень. О качестве такой школы говорит и статистика, в будущем, большинство срочников продолжают службу в различных силовых и военных ведомствах, а так же МЧС.

Чтобы боец, как говорится, не отвлекался на бытовые неурядицы, тот самый быт также организован на должном уровне. Начиная от казарм и столовой, заканчивая офицерской комнатой и спортивными площадками. Впрочем, самое главное, это воспитание достойных кадров. Во время визита в полк, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик выразил уверенность, что каждый из военнослужащих гордится своей принадлежностью к такому важному делу.

По словам руководства подразделения, учитывая реалии современной жизни, вызовы и угрозы, многое меняется. Необходимы новые подходы, как в оснащении, так и в подготовке. Все это есть и внедряется, задача же остается неизменной. А безопасная связь правительства - это, в первую очередь, стратегическая безопасность нашей страны.