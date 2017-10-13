14 октября белорусская делегация отправится на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

13 Октября 2017 21:45

А сегодня в столице участники международного форума в торжественной обстановке услышали напутственные слова от представителей власти. Также нашей команде вручили белорусский флаг, который они пронесут на официальном открытии фестиваля. Оно пройдет в воскресенье. А на протяжении недели участники будут презентовать свои проекты и поделятся опытом с зарубежными коллегами - фактически выступят в роли послов своей страны. Напомним, белорусская делегация объединила 300 человек.

К слову, в этом году всемирный молодежный форум отмечает 70-летие. За это время участниками фестиваля стали более 350 тысяч человек со всего мира.