Обратиться за помощью можно будет и завтра. На проблемные вопросы ответят министры и руководители госорганов. На связи будут министр ЖКХ Александр Терехов, а также председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

11 августа по традиции будут работать и прямые телефонные линии. Их проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В столичной мэрии решит проблемы граждан управляющий делами Анна Мательская, а в Минском облисполкоме - управляющий делами Владимир Гуринович. Напомним, звонки будут принимать с девяти утра до полудня.