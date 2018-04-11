11 Апреля 2018 15:25

Сегодня мир вспоминает трагедию Второй мировой войны. 11 апреля - Международный день освобождения узников концлагерей. Дата связана с решающим событием 1945 года, когда заключенные подняли интернациональное восстание. Массовое уничтожение людей затронуло и Беларусь.

Один из самых печально известных лагерей на нашей территории - Тростенец. Место бывшей адской фабрики постепенно превращается в огромный мемориальный комплекс. Подробнее Наталья Бордиловская.

Четвертый по количеству уничтоженных лагерь в Европе: Тростенец стоит после Освенцима, Майданека, Траблинки. С 1941 по 1944 годы здесь, на окраине Минска, различными способами были убиты более 200 тысяч человек различных национальностей. Фабрика смерти территориально делилась на три части: деревня Тростенец - сам лагерь, урочище Шашковка, где массово жгли людей, и урочище Благовщина, где расстреливали.

Именно Благовщина сегодня в центре внимания, ведь это та часть мемориала, за обустройство которой взялись с лета прошлого года и задумали открыть в этом году, условно к годовщине начала войны.

На месте будущего мемориала сначала работали археологи. Они собрали тысячи десятков личных вещей тех людей, которые именно в Благовщине нашли свой вынужденный последний приют. Предварительный подсчет - здесь могло быть уничтожено более 150 тысяч человек. Но цифра может быть и большей. На глубине до метра под землей антропологи нашли огромный материал: черепа, челюсти, зубные протезы, кусочки костей и волос. До этого множество бытовых вещей: посуда, лекарства, предметы гигиены. Очевидно, депортированные из Европы ехали сюда на работу, не умирать. Ясно и то, что их пожитки каратели сбрасывали без церемоний прямо возле места расстрела.

Чемоданы - как символ начала войны. Эта скульптурная композиция будет открывать комплекс "Благовщина". За этой условной территорией мира - вагоны - метафора, которая напоминает про путь к уничтожению, последний путь. Переход на площадь Парадокса (она будет красного цвета) как крик о ненужности войны. И черная площадь как место смерти.

Мемориализация Благовщины - совместная работа предприятия "Минскпроект" и мастерской Леонида Левина, легендарного архитектора, чью идею о воплощении мемориала сегодня продолжает реализовывать его дочь.