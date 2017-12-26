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10 дней безвизового режима и очередной шаг на пути к Евроиграм-2019
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26 Декабря 2017 17:01

10 дней безвизового режима и очередной шаг на пути к Евроиграм-2019

10 дней безвизового режима и очередной шаг Беларуси на пути к Евроиграм 2019 года. Благодаря указу "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который сегодня подписал Президент, в несколько раз повысится число туристов, прибывающих в нашу страну, уверен Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси.

Детали указа, его перспективы и преимущества - в наших следующих выпусках.

  

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