10 дней безвизового режима и очередной шаг на пути к Евроиграм-2019

26 Декабря 2017 17:01

10 дней безвизового режима и очередной шаг Беларуси на пути к Евроиграм 2019 года. Благодаря указу "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который сегодня подписал Президент, в несколько раз повысится число туристов, прибывающих в нашу страну, уверен Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси.

Детали указа, его перспективы и преимущества - в наших следующих выпусках.