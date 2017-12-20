100 лет на защите интересов государства и граждан. С юбилеем ведомства поздравляем сотрудников КГБ

20 Декабря 2017 19:03

Сегодня 100 лет со дня образования органов государственной безопасности.

Президент Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов органов госбезопасности с профессиональным праздником. Пройдя вековой путь, белорусский КГБ стал мощной национальной спецслужбой, надежно защищающей интересы страны и ее граждан. За последние пять лет разоблачены 36 агентов иностранных спецслужб, действовавших на территории Беларуси, 13 привлечены к ответственности. С 2014 года выявлено 59 иностранных боевиков-террористов. Из них 23 находились в международном розыске. За три года раскрыты более 1600 коррупционных преступлений. И самая крупная в истории страны взятка - 5 миллионов долларов - была пресечена Комитетом госбезопасности. Такие данные привел председатель КГБ Валерий Вакульчик в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня". Также ведомство активно сотрудничает с 46-ю иностранными спецслужбами. И это не только партнеры из СНГ. Комитет госбезопасности нашей страны сумел сохранить все самое ценное, эффективное и значимое, что наработано в годы, предшествующие независимости Беларуси.