В районе Заславского водохранилища прошел минский триатлон

Более 300 спортсменов и любителей вышли на старт минского триатлона, который прошел вчера в районе Заславского водохранилища. Борьба шла в личном зачете и в эстафетах, где тройки составили знаменитые спортсмены, представители бизнеса, журналисты и просто известные персоны. Участникам предстояло сначала проплыть часть дистанции, после проехать на велосипеде и финишировать уже бегом. Основным спонсором соревнований стал "Альфа-Банк".

Часть от взносов за участие в «Альфа-Банк Минск триатлон» направят в помощь детям с аутизмом.