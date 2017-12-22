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Дорожная обстановка будет осложняться из-за погоды
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22 Декабря 2017 15:32

Дорожная обстановка будет осложняться из-за погоды

В ближайшие дни столицу и область ждет потепление. Атмосферные фронты из Западной Европы принесут мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. На выходные синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В субботу утром местами туман и слабый гололед, температура воздуха в ночные часы от нуля до минус шести. Днем до плюс трех. В воскресенье погода существенно не изменится. Днем столбик термометра поднимется до шести градусов.

  

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