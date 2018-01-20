Современные мастера возродили древнюю технологию соломоплетения

20 Января 2018 15:27

Сразу два мастера из Горецкого района получили почетное звание "Народный мастер РБ" за сохранение древних традиций соломоплетения. Из-под рук женщин выходят настоящие произведения искусства. И восхищаются ими не только на выставках и фестивалях, но и далеко за пределами страны. Наша съемочная группа направилась в знаменитую мастерскую познакомиться с ремесленниками.

Рассказывает Андрей Ястребов.

Мастера Горецкого дома ремесел готовы часами проводить экскурсии по экспозициям музея народного творчества. Здесь и ящики, и кувшины, цветы, куклы из соломы. И не сохраненные с бабушкиных времен - это современные изделия.

Эта соломенная одежда в прошлом году украшала богиню урожая на празднике работников деревни "Дожинки". Настоящее произведение искусства, сплетенное из сотни деталей. Результат работы десятка мастеров. Среди соавторов и Ирина Хизанейшвили, которая когда-то случайно попала в профессию. Теперь она все знает о ремесле соломоплетения. В этом году стала народным мастером.

Современные мастера возродили и древнюю технологию. Так, вместо нитей используют корни ели или сосны. О многих секретах мастерства узнали от бабушек во время этнографических экспедиций.

Даже не каждая соломина подходит для мастера. Та, что в рулонах в поле, она и перезрелая, и мятая. Вряд или ей можно что-то украсить. А вот ржаная солома, собранная во время жатвы, то, что надо.

Даже процесс заготовки сырья восстановлен. Предки, уверены мастера, были бы довольны таким отношением к природе и белорусским традициям.

За сезон получается запасти почти полторы сотни снопов. И это только соломы. Мастера же здесь работают и с лозой, и с корой.

Однако в Доме ремесел гордятся не столько сохраненными традициями, сколько заинтересованностью в них. Многочисленные выставки и фестивали - лучшая реклама того, что можно сделать своими руками. Вот и увеличивается в районе количество поклонников народного творчества.

Горецкому дому ремесел удалось успешно сохранить 14 видов народного творчества. И стать для района настоящим центром духовного возрождения.