17 Октября 2017 12:12

Международный музыкальный фестиваль "Золотой шлягер" вновь собирает друзей. Уже в предстоящие выходные и на неделю Могилев станет одной большой концертной площадкой. Среди гостей - Эдита Пьеха, Игорь Корнелюк, Александр Серов, Ядвига Поплавская, а также ансамбли "Синяя птица" и дуэт из Испании "Баккара". Зрители увидят сольный концерт Александра Малинина, а также звезд мирового и отечественного джаза, в том числе из США. Откроет фестиваль Королевский оперный театр Италии в сопровождении заслуженного коллектива Беларуси – Оркестра народных инструментов имени Леонида Иванова.

В этом году “Золотому шлягеру” исполнится 22 года. За это время на его сцене выступили свыше 10 тысяч исполнителей.