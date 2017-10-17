Культура
17 Октября 2017 12:12
"Золотой шлягер" вновь собирает друзей
Международный музыкальный фестиваль "Золотой шлягер" вновь собирает друзей. Уже в предстоящие выходные и на неделю Могилев станет одной большой концертной площадкой. Среди гостей - Эдита Пьеха, Игорь Корнелюк, Александр Серов, Ядвига Поплавская, а также ансамбли "Синяя птица" и дуэт из Испании "Баккара". Зрители увидят сольный концерт Александра Малинина, а также звезд мирового и отечественного джаза, в том числе из США. Откроет фестиваль Королевский оперный театр Италии в сопровождении заслуженного коллектива Беларуси – Оркестра народных инструментов имени Леонида Иванова.
В этом году “Золотому шлягеру” исполнится 22 года. За это время на его сцене выступили свыше 10 тысяч исполнителей.
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