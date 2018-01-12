"Жиличский Версаль" притягиват туристов

13 Января 2018 15:34

В Кировском районе восстанавливают один из старейших в Могилевской области и красивейших дворцов в Беларуси. "Жиличский Версаль" - так его еще называют. Дворцово-парковый ансамбль несколько веков притягиват туристов. Сегодня он под масштабной реконструкцией. И в будущем по красоте не уступит Несвижскому замку. В этом убедился Андрей Ястребов.

Это место в агрогородке Жиличы действительно привлекательное. Огромный старинный парк с дорожками для променадов, водоемами. И главная его достопримечательность - дворец.

Когда-то родовое поместье Игнатия Булгака - представителя шляхты. В свое время он был маршалом Бобруйского уезда, главным среди дворян. Благодаря ему в начале XIX века и был построен этот дворец.

Архитектурный пример позднего классицизма. Такое обращение к античному зодчеству - гармонии, простоте и… монументальности. Вот почему дворец так впечатляет. Потомки пана до революции уехали во Францию. Потом здесь разместился техникум. Изображения строителей коммунизма до сих пор на витражах. Все время дворец был задействован. Наверное, поэтому в большинстве и сохранился.

Почти ничего из личных вещей прежних владельцев дворца также не осталось. Однако благодаря старым фотоснимкам представить, как выглядели залы того времени, возможно. Паны коллекционировали картины, оружие, рукописные книги, антикварную мебель. Нынешняя масштабная реконструкция открывает и новые секреты.

За годы реконструкции удалось воссоздать значительную часть дворца, в которой теперь получают музыкальные знания юные жители Жиличей. Кстати, на их счету не одна победа в том числе и на международных конкурсах. Работа идет и над главными залами.

Представить, каким после реконструкции будет дворец, также возможно. Благодаря IT-технологиям. Впечатлят туристов и южный фасад, и главный. Будут восстановлены и парк, и старинный пруд с беседками на воде. За ходом реконструкции следят даже в парламенте.

В будущем, уверены кураторы проекта, Жиличский дворцово-парковый комплекс будет выглядеть даже красивее своего изображения на произведениях известного художника Наполеона Орды.