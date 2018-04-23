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Жаркое и яркое шоу прошло в Бресте
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24 Апреля 2018 07:15

Жаркое и яркое шоу прошло в Бресте

На фестивале огня выступили полсотни артистов из Беларуси и России. Можно было увидеть сверкающие облака, пиротехнические трюки и световые эффекты. За представлением на протяжении трех часов с замиранием сердца наблюдали сотни зрителей.

В Бресте также прошли фестивали красок и водных фонариков.

  

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