Жаркое и яркое шоу прошло в Бресте

24 Апреля 2018 07:15

На фестивале огня выступили полсотни артистов из Беларуси и России. Можно было увидеть сверкающие облака, пиротехнические трюки и световые эффекты. За представлением на протяжении трех часов с замиранием сердца наблюдали сотни зрителей.

В Бресте также прошли фестивали красок и водных фонариков.