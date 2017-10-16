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Здоровый образ жизни через киноискусство
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16 Октября 2017 15:30

Здоровый образ жизни через киноискусство

Лучший социальный ролик против наркотиков определили в столице. В качестве режиссеров, актеров и операторов выступили студенты вузов, а также активисты общественных организаций. А победителю в номинации "Приз симпатий зрителей" определили гости специального кинопоказа.

Для гостей также организовали интерактивные площадки. Можно было нарисовать плакаты на тему здорового образа жизни.


  

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