Здоровый образ жизни через киноискусство

16 Октября 2017 15:30

Лучший социальный ролик против наркотиков определили в столице. В качестве режиссеров, актеров и операторов выступили студенты вузов, а также активисты общественных организаций. А победителю в номинации "Приз симпатий зрителей" определили гости специального кинопоказа.

Для гостей также организовали интерактивные площадки. Можно было нарисовать плакаты на тему здорового образа жизни.



