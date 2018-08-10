Завершился Международный фестиваль камерной музыки в Мядельском районе

"В Шеметово с Шостаковичами". В Мядельском районе завершился ІІІ Международный фестиваль камерной музыки, посвященный всемирно известному композитору Дмитрию Шостаковичу. Заключительный концерт с участием белорусских музыкантов и солистов Парижской оперы прошел в костеле. О музыкальном празднике и белорусских корнях композитора - Лариса Гулякевич.

Музыка Дмитрия Шостаковича, Перголези, Вивальди... в Шеметовском костеле Матери Божьей Неустанной Помощи. Закрытие Международного фестиваля классической музыки, посвященного одному из самых исполняемых в мире композиторов ХХ века - Дмитрию Шостаковичу.

15 симфоний, 6 концертов, 3 оперы, 3 балета, многочисленные произведения камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок. Именно в Беларуси на Мядельщине было решено проводить фестиваль, посвященный Дмитрию Шостаковичу. Совсем недавно открылись документы, подтверждающие белорусское происхождение по отцовской линии великого композитора.

Еще в 15 веке упоминается одно из самых старейших имений Беларуси под названием Шеметово, владельцами которого были могнаты Шеметы. 3 км отсюда и родился прадед великого композитора Ретр Михайлович Шостакович в 1808 году. Таким образом история этого места связывает нас с музыкальным гением 20 столетия Дмитрием Шостаковичем. А недалеко в деревне Колодно до сих под живут носители этой фамилии.

Фестиваль в этом году открывался в поселке Нарочь. В концертной программе "Шостакович и итальянская музыка 18 века" принимали участие как белорусские, так и ведущие музыканты из Франции. А на закрытие в Шеметово приехали солисты Парижской оперы: Софья Петрович, родом из Сербии и болгарка Даниела Енчева.

Идея организации фестиваля Шостаковича в Шеметово принадлежит белорусскому музыканту, оперному артисту Аркадию Володосю. Он живет во Франции и привлекает к участию в фестивале не только музыкантов из Европы, но и потомков Дмитрия Шостаковича.

В рамках недельного фэста прошли четыре концерта, а завершение состоялось на малой родине Шостаковичей, в Шеметово, в день смерти великого композитора.