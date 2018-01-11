Культура
11 Января 2018 17:07
Завершилось прослушивание претендентов на участие в международном конкурсе "Евровидение"
Только что в Белтелерадиокомпании завершилось прослушивание претендентов на участие в международном конкурсе "Евровидение". Следить за происходящим можно было онлайн на сайте www.tvr.by. За право стать голосом нашей страны соревновались около сотни вокалистов из Беларуси, России, Украины, Таджикистана и Молдовы. Судьи определят не более 15 финалистов проекта. Их имена станут известны сегодня вечером.
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