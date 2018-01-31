Заслуженный деятель искусств Валерий Шкарубо - почетный гражданин Минской области

31 Января 2018 15:27

Тысячи видов природы и еще плюс один в борисовской галерее. Свою авторскую постоянную экспозицию на родине ежегодно пополняет мастер пейзажа Валерий Шкарубо. Его неповторимая манера письма - национальное достояние, а архетипы на полотнах: лес, озера и поля - понятные зрителю. Природа в разные поры года на пейзажах Шкарубо всегда задумчивая, поэтому в цветовой гамме преобладают приглушенные оттенки, более серых красок.

В этом году заслуженный деятель искусств отмечен еще одним званием. Валерий Шкарубо - почетный гражданин Минской области. Развернутый репортаж о творческом поиске художника смотрите в "Новостях центрального региона" в воскресенье в 12:10.