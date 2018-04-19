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Заслуженная артистка Беларуси Любовь Румянцева сегодня отмечает 75-летие
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19 Апреля 2018 19:11

Заслуженная артистка Беларуси Любовь Румянцева сегодня отмечает 75-летие

Она родилась в России, но большую славу и любовь зрителей снискала в Минске, сыграв в ленте киностудии "Беларусьфильм" "Альпийская баллада". Актриса воплотила на сцене около 30 ролей, в кино - более 100. Одним из самых известных остается фильм по мотивам повести Быкова, где Румянцева сумела воплотить трогательную историю любви на войне. Сегодня именно эта лента и стала прологом к юбилейному вечеру актрисы.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии киноактера, режиссер: "У нее юбилей - 75 лет, юбилей в году, чрезвычайно важном для всех. Для минчан 75 лет освобождения Минска. Вся ее биография началась с фильма "Альпийская баллада", в котором блестящая история белорусского кино и темы войны в белорусском кино. Любовь Григорьевна очень много сделала для кино Беларуси, для театра Беларуси. И то, что сегодня мы будем ее поздравлять - для нас это большая честь, а для нее радость".

Цветы и теплые слова в честь Любови Румянцевой сегодня звучали в большом зале столичного кинотеатра "Москва". Поздравить актрису с юбилеем собрались ее коллеги, почитатели таланта, представители Министерства культуры.

  

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