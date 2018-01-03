За документальный цикл "Дело жизни" журналисты АТН получат Специальную премию Президента

5 Января 2018 07:05

Стали известны лауреаты престижной премии "За духовное возрождение" и обладатели Специальной премии Президента Беларуси, которая вручается деятелям культуры и искусства. Указы об их присуждении подписаны Главой государства.

Традиционно отмечают тех, кто вносит свой вклад в духовное развитие страны. По итогам прошлого года среди лауреатов премии "За духовное возрождение" - Белорусский союз женщин. Премией отмечен коллектив Национальной библиотеки за работу по факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия Франциска Скорины. Команда РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова удостоена премии за значительный вклад в укрепление идей человеколюбия, благотворительности и милосердия. Среди лауреатов также протоиерей Виктор Перегудов и Муфтий Абу-Бекир Шабанович. Специальной премией Президента отмечены, например, коллективы Белорусской академии музыки и издательского центра "Марка" Белпочты.

Среди обладателей Специальной премии и Агентство теленовостей. За большой проект, состоящий из двух десятков серий, документальный цикл "Дело жизни". От АТН награду получат Александр Атрашевский, Антонина Станкевич и Руслан Турков.