Юбиляр Николай Чергинец провел экскурсию по личному музею

17 Октября 2017 07:15

Сегодня юбилей у одного из самых ярких и многогранных современников - Николаю Чергинцу 80! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя общественного объединения "Союз писателей Беларуси" с праздником. Офицер, политик, общественный деятель, писатель Чергинец посвятил более полусотни своих художественных произведений Беларуси. Накануне юбиляр представил нашему корреспонденту Наталье Бордиловской эксклюзив: экскурсию по личному музею!

Сюда он приезжает в выходные. Минский район. Неподалеку от родины матери - деревни Узборье - Николай Чергинец построил большой дом на всю семью: 17 человек. Вокруг - пространство, лес, холмы, в двухстах метрах - озеро. Творческая атмосфера: здесь дышится легче. И пишется.

На писательском столе - 700 новых рукописных страниц. Воспоминания. Кроме автобиографии в планах через книгу рассказать о... Юрии Гагарине. Чергинец тесно дружил с космонавтом и его семьей.

Последователи Гагарина, наши белорусские космонавты подарили Николаю Ивановичу телескоп. Чтобы видел одну из новых открытых звезд, названную его именем.

На втором этаже дома - комнаты, по которым можно читать биографию писателя и политика. Собственный музей Николай Чергинец создал в 2015. Экспозиция из 10 разделов: семья, служба в уголовном розыске, писательская карьера, афганский период, парламентская деятельность. Уникальная коллекция из фото, оружия, сувениров, наград.

На входе - портреты родителей: мать - белоруска, папа мальчиком-сиротой был привезен из Украины. Родили семерых детей. Первые уроки жизни младший Чергинец получил в оккупации, в войну.

Великой Отечественной Чергинец посвятит самое первое свое произведение - роман "За секунду до выстрела", позже "Вам - задание!". Была у Чергинца и еще одна война. Афганская. Про нее написал в книге "Сыновья".

Интернациональный долг в Афганистане вместе с мужем разделили его жена и дочь. Писатель гордится и сыном. Как часть семьи и друзья-литераторы, у которых учился слову и стилю: Быков, Шамякин, Макаенок. Он начинал с органов правозащиты, прошел путь от лейтенанта до генерал-лейтенанта МВД. 12 лет в парламенте.

Николай Чергинец и сегодня - в гуще событий. Управляет Союзом писателей Беларуси. И сам пишет.