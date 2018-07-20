Юбилейный, 10-й фестиваль "Наш Грюнвальд". Рыцарский турнир по правилам XV века

Окунутся в эпоху Средневековья. Десятый фестиваль "Наш Грюнвальд" на выходных соберет под Минском лучшие рыцарские клубы. Запланированы мастер-классы, рок-концерты и ярмарки. Самым зрелищным событием станет реконструкция Грюнвальдской битвы. А во второй день фестиваля - конный рыцарский турнир по правилам XV века. На протяжении всего праздника будут работать интерактивные зоны: освоить мастерство стрельбы из лука или почувствовать себя рыцарем, примерив доспехи, сможет любой желающий.