Юбилей Юрия Башмета отпразднуют в Москве большим фестивалем

24 Января 2018 15:11

Сегодня 65 лет одному из самых талантливых музыкантов современности, уникальному педагогу и общественному деятелю, народному артисту СССР Юрию Башмету. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем легендарного альтиста и дирижера.

Имя Юрия Башмета давно связано с Беларусью и нашим национальным музыкальным искусством. Башмет - инициатор и покровитель международного фестиваля, который собирает в Минск лучших академических артистов со всего мира и дает шанс талантливой молодежи получить мастер-классы от мировых лидеров музыкального исполнительства. Фестивалю Башмета двенадцатый год. По традиции, открыть многодневный форум в белорусскую столицу приезжает сам маэстро.

У Юрия Башмета двойной юбилей. Также сегодня 50 лет, как маэстро начал свою карьеру. И в Москве стартует большой фестиваль "Юрий Башмет - 50 лет на альте". К слову, самые первые уроки музыкант получал уже в пятилетнем возрасте по настоянию мамы.