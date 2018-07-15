Юбилей сегодня отмечает Белорусский государственный театр кукол

Коллективу исполняется 80 лет. В репертуаре театра - спектакли не только для детей, но и для взрослых. И известны они далеко за пределами родины. Тому подтверждение - многочисленные награды зарубежных фестивалей. Правда, в праздник двери Театра кукол для публики закрыты, в здании ведутся ремонтные работы.

Рассказывает Инна Пилевич. В день рождения в их афише спектакль под названием "Ремонт". Все декорации реальные. А главные роли в этой пыльной постановке вместо актеров исполняют настоящие строители. Белорусский государственный театр кукол в свои 80 берет курс на обновление. Правда, наводит лоск не на всех площадях, а лишь в зрительном зале.

Проходы станут шире, а вместимость уменьшится. За счет повышения комфорта вместо прежних 272 кресел в зале уместится всего 236. Перестелют и напольное покрытие. На смену скрипучему паркету придет погашающий звук ворсонит. Теперь у публики будет возможность выйти из зала во время действа и при этом не беспокоить соседей и артистов.

В ходе ремонта устранят одну из главных проблем зрительного зала - шум, который доносится из примыкающего кинотеатра "Пионер". Чтобы ничего не отвлекало от просмотра спектакля, стены покроют звукоизоляционным материалом.

Обновленный зал примет публику уже 21 сентября. В этот день Театр кукол откроет юбилейный сезон своей самой кассовой постановкой. В спектакле "Пансион "Бельведер" артисты играют без слов и в масках, но при этом трогательно и реалистично передают один день из жизни дома престарелых. Кстати, итальянский постановщик комедии Матео Спьяцци в новом сезоне вернется в Минск.

Всего же в юбилейном сезоне старейший Театр кукол страны даст три премьеры. Сейчас коллектив занят подготовкой программы своего творческого вечера. По причине ремонта торжества в честь 80-летия труппы заявлены на октябрь.