Юбилей отмечает Наум Гальперович

14 Января 2018 09:21

Юбилей сегодня отмечает журналист, поэт и главный директор международного радио "Беларусь" Наум Гальперович. 70-летие мэтр публицистического жанра, обладатель медали Франциска Скорины встречает на посту медиабосса.

Уже 13 лет Наум Яковлевич возглавляет единственную радиостанцию в стране, которую ловят по всему миру. Гальперович — выпускник Витебского педагогического института, а теперь сам преподает в Институте журналистики БГУ. Литературный дебют Наума Яковлевича как поэта состоялся в 67-м году в новополоцкой газете "Химик". Сегодня на счету мэтра более десятка книг, его произведения переведены на польский, румынский, болгарский, русский, английский и другие языки. А музыку на стихи Гальперовича написали маститые композиторы Эдуард Зарицкий, Владимир Будник, Валерий Иванов, Олег Елисеенков, Олег Семенов. Кроме того, Наум Гальперович реализовался в амплуа телеведущего в программе "Ди@блог. Пра мову" на канале "Беларусь 3".