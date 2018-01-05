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"Январские музыкальные вечера" в Бресте
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8 Января 2018 08:12

"Январские музыкальные вечера" в Бресте

Около 5 сотен музыкантов из 13 стран и крупнейшие оркестры Беларуси. Такой насыщенной будет программа 30-го фестиваля "Январские музыкальные вечера" в Бресте. Сегодня на форуме впервые выступит Президентский оркестр Беларуси. Завтра зрителей приглашает Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании. А на закрытии фестиваля сыграют Национальный концертный оркестр, Национальный академический народный хор имени Цитовича.

  

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