8 Января 2018 08:12

Около 5 сотен музыкантов из 13 стран и крупнейшие оркестры Беларуси. Такой насыщенной будет программа 30-го фестиваля "Январские музыкальные вечера" в Бресте. Сегодня на форуме впервые выступит Президентский оркестр Беларуси. Завтра зрителей приглашает Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании. А на закрытии фестиваля сыграют Национальный концертный оркестр, Национальный академический народный хор имени Цитовича.