Выставка Voyage, Voyage открывается в столичном Дворце искусств

5 Июля 2018

Вильнюс пятидесятых, Индия середины восьмидесятых и Египет двухтысячных. Выставка Voyage, Voyage открывается сегодня в столичном Дворце искусств и представляет произведения белорусских художников разных поколений. Впечатления о путешествиях по миру языком живописи, графики и скульптуры. Представлены работы различных периодов: от 50-ых годов прошлого века до современности.

Проект охватывает более ста работ со всей Беларуси. Это декоративное искусство, керамика, стекло, графика, живопись. Совершить "вояж" можно до 15 июля.

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