Выставка "Сардиния глазами художников" проходит в гостиной Владислава Голубка

12 Апреля 2018 18:10

А кому путь к космосу кажется очень долгим, предлагаем отправиться в теплую Италию. "Сардиния глазами художников". Выставка с таким названием проходит в гостиной Владислава Голубка. Экспозиция создана по итогам путешествия белорусских творцов. Они принимали участие в мероприятиях, посвященных Году белорусской культуры на Сардинии. Все эмоции, цвета восхода и захода солнца, череда фламинго, море необычного бирюзового цвета, а также местные пейзажи. К проекту присоединились итальянские и российские художники.

На выставке представлены произведения 18 художников из Беларуси, 7 - из России и 8 участников из Италии.