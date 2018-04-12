Культура
12 Апреля 2018 18:10
Выставка "Сардиния глазами художников" проходит в гостиной Владислава Голубка
А кому путь к космосу кажется очень долгим, предлагаем отправиться в теплую Италию. "Сардиния глазами художников". Выставка с таким названием проходит в гостиной Владислава Голубка. Экспозиция создана по итогам путешествия белорусских творцов. Они принимали участие в мероприятиях, посвященных Году белорусской культуры на Сардинии. Все эмоции, цвета восхода и захода солнца, череда фламинго, море необычного бирюзового цвета, а также местные пейзажи. К проекту присоединились итальянские и российские художники.
На выставке представлены произведения 18 художников из Беларуси, 7 - из России и 8 участников из Италии.
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