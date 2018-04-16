17 Апреля 2018 21:06

Смелый творческий эксперимент презентовали в португальской столице. Выставка "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану и до Владивостока" инициирована посольством Беларуси во Франции и проходит под патронатом ЮНЕСКО. Белорусская столица, ставшая в последние годы одной из самых активных переговорных площадок по урегулированию международных конфликтов в европейском регионе, приняла на себя и роль центра культурной дипломатии.

На открытии выставки в Лиссабоне побывала Ольга Давидович. Цель амбициозного арт-проекта "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану и до Владивостока" - подчеркнуть объединяющую силу искусства в современном мире. Идея выставки родилась в непростой период обострения политических и социальных противоречий. В названии - цитата из легендарной речи Шарля де Голля в 1959 году, которую он произнес в Страсбурге, о концепции "Большой Европы".

Выставка проходит под официальным патронажем ЮНЕСКО. Это подчеркивает ее международное гуманитарное значение. Уникальность проекта в том, что впервые Минск выступил центром единения представителей современного искусства европейских стран. Авторы идеи - лауреат Государственной премии Беларуси профессор Виктор Альшевский и посол Беларуси во Франции, Португалии, Испании и Монако Павел Латушко.

От рождения идеи до ее воплощения прошло менее года, огромную роль в организации арт-проекта сыграла слаженная работа дипломатических представительств Беларуси в европейских странах и Министерства иностранных дел. И Минск, ставший в последние годы одной из самых активных переговорных площадок по урегулированию международных конфликтов в европейском регионе, принял на себя роль центра культурной дипломатии.

В декабре 2016-го выставка стартовала в Минске и вызвала большой интерес у минчан и гостей города. На экспозицию приходили люди разных возрастов и профессий, в минской галерее Савицкого отметили рекордную для такого рода экспозиций посещаемость. Успех вдохновил на продолжение проекта, и экспозиция начала свое путешествие. Москва, Астана и теперь - Лиссабон.

Открытие выставки в Лиссабоне прошло с большим успехом. В торжественной церемонии приняли участие руководство МИД Португалии, представители руководства ведущих португальских институтов и организаций, дипломатические круги и белорусская диаспора.

На мероприятии присутствовали и художники, предоставившие свои работы. Это еще больше подчеркнуло международное гуманитарное значение проекта. Столицу Португалии лично представил Луиш Родригиш. Художник-символист ранее уже побывал на открытии выставки в Минске.

Луиш Родригиш, художник: "Мне очень понравился Минск, это прекрасный город. Меня очень хорошо встретили, могу даже сказать, что я чувствовал себя там, как дома. Что касается проекта, он на самом деле очень увлекательный, для меня честь быть его частью".

За полтора года арт-проект уже увидели свыше 45 тысяч человек. Предложения о международном сотрудничестве организаторы получают постоянно. Продлится выставка в португальской столице почти до самого открытия "Евровидения-2018". Совпадение случайное, но вышло символично: в Лиссабоне художники поставят не точку, а многоточие, передав эстафету творческого взаимодействия вокалистам.