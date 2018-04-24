Всемирно известная "Богема" Пуччини возвращается в афишу Большого театра

25 Апреля 2018 07:09

Громкая премьера театрального сезона. Всемирно известная "Богема" Пуччини возвращается в афишу Большого. За новую редакцию знаменитой оперы взялся народный артист России и четырежды обладатель "Золотой маски" Александр Титель.

Подробности - у Дарьи Тарасовой. В новой редакции самой кассовой оперы впервые встретились выходцы из Беларуси - Шагал и Сутин. Это режиссерская работа Тителя, к партитуре Джакомо Пуччини маэстро обращается в третий раз. Минский спектакль иной, начиная от сценария и заканчивая техническим наполнением постановки. События разворачиваются в Париже, населенном свободными художниками. Все они, несмотря на нищету, одержимы одним - искусством. В Богеме Тителя меняется время действия. Начало 20 века - наши дни.

На минской сцене "Богема" звучит оригинально. Язык либретто - итальянский. Солистами прорабатывался не только музыкальный материал, но и идеальное вокальное произношение.

"Диван-губы" Сальвадора Дали, лестница в форме знаменитых "Ног" Рене Магритта. Декорации эстетской "Богемы" - это десятки арт-объектов эпохи модернизма. Инсталляции для спектакля в Большом театре разрабатывались на протяжении 6 месяцев.

На подмостках Большого - ожившая живопись. Пригласили не только сценографа, в "Богеме" задействован художник по видеоконтенту. Одна из главных декораций оперы - экранная ткань, на нее и проецируется видео, в основе которого анимированные эскизы. Видеоряд графических полотен создан по мотивам картин художников начала века.

Вангог, Дали, Модильяни и Климт, разгуливающие по сцене. Команда создала абсолютно точную копию каждого из творцов. Грим и образ, к примеру, Шагала, Пикассо, Дали разрабатывался с портретным сходством, идентичной одеждой того времени и даже манерой движения художника. Женский хор в спектакле выступает в качестве муз модернистов. Их костюмы - фактически копии картин именитых мастеров кисти.

Пусть это первая белорусская премьера для Александра ТитЭля, крайней она не станет. В стадии переговоров новые совместные проекты Белорусского большого и знаменитого театрального режиссера.