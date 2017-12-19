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Впервые в истории в сакральной росписи появятся мотивы слуцкого пояса
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18 Декабря 2017 15:07

Впервые в истории в сакральной росписи появятся мотивы слуцкого пояса

В тематике национального белорусского символа будет украшено главное храмовое пространство храма-памятника в честь Всех святых в Минске. Росписью занимается бригада мастеров из Палеха. Этот российский поселок известен на весь мир как центр художественных промыслов - лаковая миниатюра, иконопись. Также в основном храмовом пространстве уже установлен фаянсовый иконостас - он был изготовлен в Екатеринбурге в печи XIX века. Иконостас доставляли в Минск в разобранном виде — всего более 10 000 хрупких деталей.

Чтобы успеть завершить все в срок, художников из Палеха после новогодних праздников станет больше. Оценить результат кропотливой работы мастеров верующие смогут в мае.

  

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