Культура
18 Декабря 2017 15:07
Впервые в истории в сакральной росписи появятся мотивы слуцкого пояса
В тематике национального белорусского символа будет украшено главное храмовое пространство храма-памятника в честь Всех святых в Минске. Росписью занимается бригада мастеров из Палеха. Этот российский поселок известен на весь мир как центр художественных промыслов - лаковая миниатюра, иконопись. Также в основном храмовом пространстве уже установлен фаянсовый иконостас - он был изготовлен в Екатеринбурге в печи XIX века. Иконостас доставляли в Минск в разобранном виде — всего более 10 000 хрупких деталей.
Чтобы успеть завершить все в срок, художников из Палеха после новогодних праздников станет больше. Оценить результат кропотливой работы мастеров верующие смогут в мае.
Другие новости
19.12.2017 19:05 / Культура В Беларуси издана персональная энциклопедия "Францыск Скарина"
19.12.2017 17:06 / Культура В Беларуси издана персональная энциклопедия "Франциск Скорина"
19.12.2017 15:34 / Культура "Крыжачок" и "Купалінка" организовали совместный творческий вечер
19.12.2017 08:10 / Культура Cюрпризы и развлечения для гостей приготовил дворец Радзивиллов в Несвиже
18.12.2017 19:06 / Культура В Национальной библиотеке открылась четвертая конференция проекта "Минская инициатива"
17.12.2017 21:29 / Культура Почему пустеет музей в Лошице?
17.12.2017 09:09 / Культура Сегодня День белорусского кино
16.12.2017 21:20 / Культура Премьера на Первом канале Белорусского радио
16.12.2017 15:05 / Культура Сегодня завершаются региональные отборы участников на конкурсы "Славянского базара"
16.12.2017 12:00 / Культура Певица мира открыла Минский международный Рождественский оперный форум
15.12.2017 21:33 / Культура В Бобруйске подвели культурные итоги года
15.12.2017 19:08 / Культура Началась подготовка выставки изображений святых, почитаемых католической и православной церковью
15.12.2017 19:06 / Культура Бобруйск передал эстафету культурной столицы Беларуси Новополоцку
15.12.2017 18:15 / Культура Рубрика "Променад"
15.12.2017 17:05 / Культура Бобруйск передал эстафету культурной столицы Беларуси Новополоцку
15.12.2017 09:07 / Культура Выставка "Беларусь советская" приурочена к 95-летию образования Советского Союза
15.12.2017 07:19 / Культура В холле Белтелерадиокомпании свои колоритные пейзажи представил Юрий Подолин
14.12.2017 21:32 / Культура В Министерстве иностранных дел Беларуси открылась выставка Владимира Вишневского