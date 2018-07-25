Впервые в детском "Евровидении" примут участие 19 стран

Беларусь соберет рекордное количество стран-участниц на детском "Евровидении-2018"! Впервые в истории конкурса за звание лучшего юного вокалиста континента поборются 19 представителей.

Сегодня Европейский Вещательный Союз сообщил Белтелерадиокомпании - как организатору конкурса этого года - список всех стран, подтвердивших свое участие в песенном форуме, а это: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Франция, Македония, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Нидерланды и Уэльс. По правилам, в конкурсе могут принимать участие лишь 18 стран, но в этом году было принято решение сделать исключение для Израиля как страны - победительницы взрослого "Евровидения-2018".





Белтелерадиокомпания является организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" как единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране. Детский конкурс песни будет транслироваться с 15-тысячной "Минск-Арены" 25 ноября.